Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Вооруженных сил Украины на северо-восточном направлении фронта. Об этом сообщает Reuters.

«Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручили им награды. Всегда честь – быть с нашими защитниками», — сообщил Зеленский.

До этого начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что ВСУ сохраняют возможность провести очередную попытку контрнаступления в случае серьезной поддержки со стороны Запада.

Также военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стал одной из причин ситуации с городом Авдеевка.

Ранее американский аналитик заявил о грядущем провале ВСУ.