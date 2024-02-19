В ДНР считают, что Россия справится с поставляемыми Украине снарядами GLSDB

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) может справиться с управляемыми снарядами GLSDB, о поставках которых на Украину сообщали в США. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что специалисты в этом плане работают и готовятся, по некоторой информации, даже уже были нейтрализованы так называемые «умные» снаряды, для меня не вызывает никаких сомнений. Ничего хорошего новые поставки, тем более такого вооружения, не несут в плане обеспечения безопасности — предстоит этому противодействовать», — сказал он.

Ранее глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть средства для перехвата снарядов GLSDB.

В ночь на 1 февраля заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что ракеты GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.