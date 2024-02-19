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В сети появились кадры с плачущим командиром ВСУ в Авдеевке

В сети появились видео допроса с плачущим командиром ВСУ в Авдеевке

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Мстислав Чернов/AP

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео допроса военнопленного командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мужчина рассказал, что его зовут Александр Карнага, ранее он служил в 111-й войсках территориальной обороны на границе. В третью бригаду он был переведен около двух недель назад. Отмечается, что командир был напуган, боясь последствий пленения.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что над администрацией Авдеевки появился флаг Российской Федерации.

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