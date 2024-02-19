Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ДНР предотвратили теракт с использованием британского дрона-камикадзе

Пушилин: в ДНР перехватили британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80

Сотрудники ФСБ РФ по Донецкой народной республике (ДНР) совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат перехватили в Новоазовском районе ДНР. Пушилин добавил, что после посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатого вещества и уничтожили заряд.

«В результате расшифровки полетного задания БПЛА установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива», — отметил он.

По мнению Пушилина, на фоне крупного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке украинское руководство предпринимает любые попытки для дестабилизации обстановки в ДНР.

До этого Денис Пушилин заявил, что более одной тысячи дронов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были перехвачены с начала года на территории Донецкой народной республики.

Ранее американские СМИ заявили о готовящемся наступлении ВС России в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами