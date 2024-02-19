В ДНР предотвратили теракт с использованием британского дрона-камикадзе

Сотрудники ФСБ РФ по Донецкой народной республике (ДНР) совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат перехватили в Новоазовском районе ДНР. Пушилин добавил, что после посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатого вещества и уничтожили заряд.

«В результате расшифровки полетного задания БПЛА установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива», — отметил он.

По мнению Пушилина, на фоне крупного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке украинское руководство предпринимает любые попытки для дестабилизации обстановки в ДНР.

До этого Денис Пушилин заявил, что более одной тысячи дронов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были перехвачены с начала года на территории Донецкой народной республики.

Ранее американские СМИ заявили о готовящемся наступлении ВС России в Харьковской области.