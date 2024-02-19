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В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки ВСУ на Брянскую область

Минобороны РФ: средствами ПВО уничтожен беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Об этом же инциденте заявил губернатор российского региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, атака была совершена около 7.30 мск 19 февраля. Дрон был самолетного типа, его уничтожили.

Куда целился беспилотник, не уточняется.

Еще один украинский беспилотник был уничтожен 17 февраля над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Великобритания, США и другие страны Запада приступили к разработке новых беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом для того, чтобы украинские Вооруженные силы смогли восполнить нехватку артиллерии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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