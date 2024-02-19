Брошенную у Авдеевки бронетехнику ВСУ показали на видео

Минобороны России в Telegram-канале опубликовало кадры брошенной на обочинах дорог военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригородах Авдеевки.

В ведомстве отметили, что разрозненные группы боевиков бросили технику и бежали с позиций под ударами армии России.

Российские военные проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений, заключили в Минобороны.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

После этого полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что взятие Авдеевки открывает перед Вооруженными силами (ВС) России возможность нанести удар вглубь украинской территории. По его мнению, потеря Авдеевки говорит о том, что украинской армии все сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.