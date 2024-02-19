Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Брошенную у Авдеевки бронетехнику ВСУ показали на видео

Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой

Минобороны России в Telegram-канале опубликовало кадры брошенной на обочинах дорог военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригородах Авдеевки.

В ведомстве отметили, что разрозненные группы боевиков бросили технику и бежали с позиций под ударами армии России.

Российские военные проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений, заключили в Минобороны.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

После этого полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что взятие Авдеевки открывает перед Вооруженными силами (ВС) России возможность нанести удар вглубь украинской территории. По его мнению, потеря Авдеевки говорит о том, что украинской армии все сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами