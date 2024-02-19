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Богомаз сообщил о пресечении теракта со стороны ВСУ в Брянской области

Богомаз: российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, реактивный дрон самолетного типа был уничтожен над Брянским районом силами противовоздушной обороны министерства обороны РФ.

Губернатор заверил, что никто не пострадал. Оперативные службы приступили к работе на месте инцидента.

Еще один украинский беспилотник был уничтожен 17 февраля над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Великобритания, США и другие страны Запада приступили к разработке новых беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом для того, чтобы украинские Вооруженные силы смогли восполнить нехватку артиллерии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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