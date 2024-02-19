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Рогов заявил о продвижении российских сил на Запорожском направлении

Рогов: войска РФ продвинулись на расстояние до 1,5 км на Запорожском направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись на расстояние до 1,5 км на участке линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Буквально за выходные глубина продвижения передовых отрядов Русской Армии на ЛБС составила от сотни метров до полутора километров», — написал Рогов.

По его словам, штурмовики ВС РФ смогли продвинуться значительно дальше своих изначальных позиций, заняв более выгодные.

Он утверждает, что перед Украиной встала угроза потери так называемого Работинского выступа между населенными пунктами Нестерянка и Новопокровка Запорожской области.

Идут тяжелые бои высокой интенсивности, они не прекращаются ни днем ни ночью, добавил Рогов.

До этого в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от украинских военных.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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