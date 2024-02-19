В США назвали следующую цель России после Авдеевки

Взятие Авдеевки открывает перед Вооруженными силами (ВС) России возможность нанести удар вглубь украинской территории. Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу CNN.

«Россияне этот город взяли и теперь в теории могут <...> двинуться <...> в самое сердце Украины», — сказал Лейтон.

По его мнению, потеря Авдеевки говорит о том, что украинской армии все сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Позже обозреватель Global Times Ху Сицзинь заявил, что взятие Авдеевки российскими войсками стало наиболее важным изменением в ходе спецоперации с весны 2023 года.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.