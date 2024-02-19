В освобожденной российскими войсками Авдеевке остается много пожилых людей, которым была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Очень много пожилых людей, которые нуждаются в медицинской помощи. По возможности помощь была оказана», — сказано в сообщении.

19 февраля обозреватель газеты Global Times, бывший главный редактор издания Ху Сицзинь заявил, что освобождение Авдеевки российскими войсками стало наиболее значительным изменением в ходе СВО с мая 2023 года.

Также сообщалось, что российские военные эвакуировали из Авдеевки свыше 20 раненых украинских солдат, которых бросили собственные сослуживцы.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее в США заявили, что ВСУ не доверяют главкому Александру Сырскому после сдачи Авдеевки.