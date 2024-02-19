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В Китае высоко оценили значимость освобождения Авдеевки

GT: освобождение Авдеевки стало крупнейшим изменением в СВО с мая 2023 года

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Evgeniy Maloletka/AP

Освобождение Авдеевки российскими войсками стало наиболее значительным изменением в ходе СВО с мая 2023 года. Об этом заявил обозреватель газеты Global Times, бывший главный редактор издания Ху Сицзинь.

«Произошло важное событие. Главком ВСУ Александр Сырский объявил в субботу о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки. Это самое значительное изменение на украинском поле боя с мая прошлого года и последняя тенденция, благоприятствующая Владимиру Путину», — говорится в материале.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

19 февраля сообщалось, что российские военные эвакуировали из Авдеевки свыше 20 раненых украинских солдат, которых бросили собственные сослуживцы.

Сообщалось, что российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке в ДНР.

Ранее в США сообщили, что Запад пытается предотвратить развал ВСУ.

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