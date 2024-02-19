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В США сообщили, что Запад пытается предотвратить развал ВСУ

Politico: США и их западные союзники пытаются предотвратить развал армии Украины

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Alex Babenko/AP

Соединенные Штаты и их западные союзники пытаются предотвратить развал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — сказано в сообщении.

19 февраля член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украине придется заключить мир с Россией, при этом смирившись с большими территориальными потерями.

18 февраля британский эксперт Александр Меркурис сказал, что украинские военнослужащие находятся в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства страны.

До этого бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что взятие российскими войсками под полный контроль города Авдеевка в ДНР является прямым свидетельством того, что Украина обречена на провал в военном конфликте.

Ранее на Украине сообщили о «катастрофическом» дефиците кадров.

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