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В Турции разработали лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта

В Турции разработано лазерное оружие с использованием искусственного интеллекта

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Goran Tomasevic/Reuters

Турецкой компанией Roketsan разработано лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Речь идет о системе вооружения направленной энергии ALKA. Она представляет собой гибридную систему противовоздушной обороны, которая использует электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам. ALKA разработана с правильной архитектурой искусственного интеллекта

По имеющейся информации, эта система может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты. Основной задачей ALKA является уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также дистанционный подрыв мин и самодельных взрывных устройств. Система может устанавливать помехи на расстоянии до четырех километров и на дистанции в один километр в состоянии сбивать дроны.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Великобритании впервые протестировало систему лазерного оружия направленной энергии DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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