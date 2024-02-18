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Российские военные нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

РИА Новости: бойцы ВС РФ обнаружили западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

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Российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР. Агентство РИА Новости опубликовало видео рейда отряда отдельного назначения «Викинг» по освобожденному городу.

На кадрах видно одноэтажное строение, внутри которого находится большое количество ящиков с боеприпасами. Некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами. При этом на ряде ящиков есть наклейки и маркировки с указанием даты производства 2023 года.

В одном из ящиков содержится партия снарядов для автоматического гранатомета иностранного производства — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Один из бойцов предположил, что обнаруженные снаряды произведены в Болгарии и Польше.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.

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