В США заявили, что ВСУ не доверяют Сырскому после сдачи Авдеевки

Украинские военнослужащие не доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, украинская сторона в настоящее время «расшатана».

«У них внутренние политические разногласия, они потеряли популярного главкома (Валерия) Залужного, а теперь есть парень, которому они не хотят доверять, который сказал, что собирается удержать город (Авдеевку. — «Газета.Ru»), а через два дня его больше нет», — сказал отставной подполковник.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

До этого Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах».

Ранее были названы два прозвища Сырского в ВСУ.