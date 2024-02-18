Выжившая на поле боя военнослужащая ВСУ продолжает бороться за жизнь

Украинская женщина-военнослужащая, оставшаяся без помощи сослуживцев на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в российском военном госпитале. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Женщина пока что продолжает лечение», — подтвердил Сальдо.

Раненая украинская военнослужащая была спасена российскими военными в конце декабря прошлого года после того, как была оставлена на поле боя сослуживцами.

Некоторое время назад попавшая в плен к российским военным женщина-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала о своем спасении. Украинка пояснила, что пошла служить, чтобы заработать, так как муж еще в начале 2022 года пропал без вести. Она осталась на руках с тремя детьми, которых нечем было кормить. Никаких обещанных правительством Украины компенсаций потерявшая кормильца женщина не получала. Под населенным пунктом Крынки женщина-боец была ранена. Но в эвакуации ей отказали.

До этого российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле.