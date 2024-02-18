В ДНР из-за детонации боеприпасов были ранены мирные жители

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что из-за детонации кассетных боеприпасов украинских войск ранения получили шесть мирных жителей.

«Сегодня в результате детонации кассетных боеприпасов противника на территории региона ранены шесть мирных жителей, из них трое детей», — поделился Пушилин.

Он пояснил, что трое детей были ранены в Пантелеймоновке – мальчики 2012, 2013, 2014 г.р. Их состояние оценивается как тяжелое.

Также в результате обстрелов ВСУ были повреждены шесть жилых домов и Дом детского творчества в Ворошиловском районе Донецка.

До этого советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что часть группировки Вооруженных сил Украины под Донецком оказалась в окружении российских войск. Часть этой группировки находится «под плотным огневым контролем», то есть почти окружена.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.