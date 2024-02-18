Во Франции сообщили о значительных потерях ВСУ в Авдеевке

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери при отступлении из населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщил французский телеканал LCI.

«Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они (солдаты ВСУ. — «Газета.Ru») отступают. По свидетельству многих военных, условия крайне сложные», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что солдаты ВСУ раскритиковали командование за поздний приказ об отступлении.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не сумеют избежать поражения. По его словам, Вооруженные силы Украины потерпели сокрушительное поражение, потеряв город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как считает эксперт, у ВСУ не осталось никаких американских ресурсов, они не имеют достаточного запаса людской силы, которую можно было бы перебросить на передовую, чтобы попытаться сдержать российские войска.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.