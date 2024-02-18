Бойцам отряда БАРС ВС РФ вручили госнаграды

Бойцам отряда БАРС группировки войск «Днепр», несущим службу в Херсонской области, вручили государственные награды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гордость страны — ваш личный вклад в защиту Отечества. Всем вам желаю крепкого здоровья, силы духа. Еще одна просьба: делитесь своим опытом со своими товарищами, которые приходят так же защищать Родину», — сказал представитель Генерального штаба ВС РФ.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, бойцам вручили ордена «Мужества», ордена «За заслуги перед отечеством», медали «За отвагу» и другие государственные награды.

До этого семьям экипажа сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 вручили государственные награды.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также предложил учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.