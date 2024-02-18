На Украине предложили раздавать некоторым мобилизованным лопаты вместо оружия

В минюсте Украины считают, что мобилизованным в ряды ВСУ бывшим заключенным нужно выдавать оружие, но при наличии определенных рисков, можно ограничиться лопатами и поручить им небоевые задачи. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.

По словам чиновника, в настоящее время от военкоматов скрываются порядка 50 тыс. украинских мужчин с погашенной судимостью, многие из которых подлежат мобилизации. Малюська подчеркнул, что не все из этих украинцев совершили тяжелые преступления, поэтому маловероятно, что они будут представлять опасность для сослуживцев.

«Более того, следует понимать, что в армии сейчас необходимо не только защищать Родину с оружием в руках. Нужно много чего делать, в том числе строить инфраструктуру. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», — заявил министр.

7 февраля Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Также предполагаются другие ограничения.

Ранее на Украине продлили мобилизацию и военное положение.