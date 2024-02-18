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Минобороны РФ: приказ Сырского об оставлении Авдеевки вышел через сутки после бегства ВСУ

МО РФ: приказ об оставлении Авдеевки выпустили через сутки после бегства ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об оставлении Авдеевки выпустили значительно позже того, как украинские солдаты побежали из Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передал ТАСС.

«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки поздравил военных с успехом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин назвал это «важной победой».

В субботу, 17 февраля, над администрацией Авдеевки появился флаг России.

Накануне появилось видео с брошенным под Авдеевкой раненым солдатом ВСУ.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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Взятие Авдеевки
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