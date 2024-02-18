Минобороны РФ: приказ Сырского об оставлении Авдеевки вышел через сутки после бегства ВСУ

Приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об оставлении Авдеевки выпустили значительно позже того, как украинские солдаты побежали из Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передал ТАСС.
«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск», — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки поздравил военных с успехом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин назвал это «важной победой».
В субботу, 17 февраля, над администрацией Авдеевки появился флаг России.
Накануне появилось видео с брошенным под Авдеевкой раненым солдатом ВСУ.
Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.