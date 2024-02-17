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Германский концерн построит завод по производству снарядов для Украины

DPA: Rheinmetall построит завод по производству снарядов 155 мм на Украине

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Imago/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует построить завод по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм непосредственно на Украине. Об этом сообщает агентство DPA.

Глава концерна Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall хочет быть эффективным партнером для Украины в том, что касается восстановления ее некогда сильной военно-технической промышленности.

Агентство подчеркивает, что с украинской стороны на церемонии подписания присутствовал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

До этого Паппергер заявил, что потребности Украины в снарядах превосходят возможности их производства в Германии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить несколько стран западной Европы для ускорения выделения помощи Киеву. Украинский президент планировал посетить Францию и ФРГ. Сообщалось, что Зеленский собирался принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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