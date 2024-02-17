Российские средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт при помощи беспилотника самолетного типа в Брянской области. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Около 20:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ, уточняя, что беспилотник был сбит над территорией Брянской области.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Согласно сообщению ведомства, также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM и три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка и Кармазиновка Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), а также Работино и Новоукраинское Запорожской области.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.