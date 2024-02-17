Британия может пересмотреть решение о призыве на случай мировой войны

Британия может изменить подход к решению о воинском призыве на случай мировой войны. Об этом сообщил глава минобороны страны Грант Шаппс, передает РИА Новости.

«Мы не собираемся создавать в Великобритании призывную армию. Если бы, не дай Бог, мы бы были втянуты в мировую войну, нам, возможно, пришлось бы пересмотреть это решение», — сказал Шаппс.

До этого британский генерал в отставке, бывший заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Ричард Шеррифф призвал «задуматься о немыслимом» и рассмотреть вариант введения воинской повинности на фоне конфликта на Украине и низкой численности британской армии.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил королевства генерал Патрик Сандерс заявил, что правительство Великобритании должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт.

Ранее в НАТО заявили о подготовке к полномасштабной войне с РФ в ближайшие десятилетия.