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Стало известно о проблемах ВСУ с артиллерией

BI: слишком активное использование ВСУ артиллерии выводит ее из строя

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Roman Chop/AP

Украинские войска слишком интенсивно используют артиллерию, что приводит к существенному износу орудий. Об этом пишет Business Insider.

В статье отмечается, что «агрессивное расходование» боеприпасов создало для Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше проблем, чем просто нехватка снарядов.

По данным Business Insider, желание военных ВСУ стрелять чаще не только опустошает склады, но и негативно влияет на состояние артиллерийских систем, которые нуждаются в сложном техническом обслуживании.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия.

16 февраля европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщало, что большинство стран Евросоюза поддержали решение использовать средства ЕС для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. При этом Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу.

Ранее в НАТО обеспокоились темпами военного производства России.

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