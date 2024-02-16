Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

Berliner Zeitung: Европе нужно удвоить военную помощь Украине из-за США

close
100%
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Руководитель группы по отслеживанию поддержки Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш считает, что европейским странам придется увеличить вдвое военную помощь Украине, если США откажутся от финансовой поддержки страны. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что такое решение станет для государств Евросоюза вызовом и «вопросом политической воли».

Требеш добавил, что ЕС уже передал украинской стороне в рамках военной поддержки только €35 млрд из обещанных €50 млрд. Вклад США Кильский институт мировой экономики оценивает в €42 млрд.

До этого стало известно, что большинство стран Евросоюза во время заседания постоянных представителей поддержали решение использовать средства ЕС для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. При этом Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу

По данным источников, причиной отказа стала необходимость в заказах для наращивания европейскими производителями оружия собственного производства.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами