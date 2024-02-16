В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

Руководитель группы по отслеживанию поддержки Кильского института мировой экономики Кристоф Требеш считает, что европейским странам придется увеличить вдвое военную помощь Украине, если США откажутся от финансовой поддержки страны. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что такое решение станет для государств Евросоюза вызовом и «вопросом политической воли».

Требеш добавил, что ЕС уже передал украинской стороне в рамках военной поддержки только €35 млрд из обещанных €50 млрд. Вклад США Кильский институт мировой экономики оценивает в €42 млрд.

До этого стало известно, что большинство стран Евросоюза во время заседания постоянных представителей поддержали решение использовать средства ЕС для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. При этом Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу

По данным источников, причиной отказа стала необходимость в заказах для наращивания европейскими производителями оружия собственного производства.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.