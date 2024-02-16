В РФ продлили госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса

Правительство Российской Федерации продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Соответствующее распоряжение кабинета министров размещено на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в список госпрограмм России. В новой редакции изложен пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Ранее периодом реализации этой государственной программы были заявлены 2016-2027 годы. Их заменили на 2016-2034 годы.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что гособоронзаказ на 2024 год будет выполнен в полном объеме.

Он также рассказал о создании дополнительных рабочих мест на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, за последние 1,5 года в РФ появились более 520 тыс. новых рабочих мест для специалистов в данной области.

Ранее в Британии сравнили украинскую и российскую военную промышленность.