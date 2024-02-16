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Глава Ростовской области прокомментировал сообщение о громком звуке в небе

Губернатор Голубев объяснил громкие звуки над Ростовом действиями ВВС России

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале объяснил громкие звуки над Ростовом-на-Дону действиями ВВС России.

«Отвечая на ваши вопросы про громкие звуки в разных частях области, сообщаю, что, по информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации», — написал глава региона.

Он добавил, что ситуация в области находится под контролем.

Днем 16 февраля сообщалось, что очевидцы пожаловались на громкие звуки в Ростове-на-Дону и близлежащих городах.

По имеющейся информации, их было слышно в самом Ростове-на-Дону, хуторах Красный Крым и Ленинаван, в Аксае, Шахтах, Батайске, Новочеркасске, Азове (организация запрещена в России) и других населенных пунктах.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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