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В ВСУ призвали сделать военнообязанными всех совершеннолетних украинцев

Комбат ВСУ: на Украине нужно сделать военнообязанными всех совершеннолетних

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Gleb Garanich/Reuters

Командир батальона беспилотников «Ахиллес» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко призвал сделать военнообязанными всех совершеннолетних украинцев, независимо от пола. Об этом пишет портал «Страна.ua».

«Это не значит, что все будут воевать. Нет, работать нужно также в тылу, экономику нужно поддерживать», — пояснил он.

По его словам, также в стране нужно сделать военное образование вторым обязательным. Он уверен, что тогда потери людей и территорий станут меньше.

Федоренко также выступил против демобилизации военных через 36 месяцев службы.

До этого глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается плохо из-за дефицита снарядов.

Накануне издание Business Insider написало о том, что ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Вооруженных сил страны (ВСУ) становится все более мрачной. Авторы статьи отметили, что положение дел для ВСУ не самое лучшее: после провала летнего контрнаступления Украина столкнулась с прекращением поддержки со стороны стран Запада, расколом между политическим и военным руководствами и нехваткой вооружения, снарядов и военнослужащих.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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