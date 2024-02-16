Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Десантники ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ

МО РФ: десантники уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ рядом с Днепром

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Российские артиллеристы-десантники смогли уничтожить на правом берегу Днепра два миномета, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«При выполнении боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 «Мста-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом сообщается, что российские военные вели корректировку огня при помощи беспилотника.

До этого пленный военнослужащий украинской армии Вадим Султанов заявил, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами