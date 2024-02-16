Десантники ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и склад ВСУ

Российские артиллеристы-десантники смогли уничтожить на правом берегу Днепра два миномета, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«При выполнении боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 «Мста-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом сообщается, что российские военные вели корректировку огня при помощи беспилотника.

До этого пленный военнослужащий украинской армии Вадим Султанов заявил, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.