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Следивших за журналистами сотрудников СБУ отправили на фронт

Следивших за журналистами Bihus.info сотрудников СБУ отправили на фронт

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РИА «Новости»

Сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые вели слежку за журналистами Bihus.info, отправили на фронт. Об этом сообщается на странице издания в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы получили ответ от СБУ о дальнейшей судьбе сотрудников, которые следили за нашей редакцией. Там сообщили, что фигуранты нашего расследования уже в Донецкой и Луганской областях», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что Андрей Ищук был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ. Он сместил на этой должности Романа Семенченко.

6 февраля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности вызывают возмущение. Таким образом он отреагировал на скандал с прослушкой журналистов издания Bihus.info.

По словам Малюка, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотиков. При этом также имело место публичное распространение видеоматериалов.

Как отметил глава СБУ, «такие действия недопустимы и уже вызвали ряд кадровых решений».

До этого Служба безопасности Украины косвенно подтвердила, что причиной увольнения главы департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко была слежка за сотрудниками издания Bihus.Info.

Ранее полковник СБУ сообщил о последствиях увольнения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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