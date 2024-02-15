В США заявили о военном преимуществе России перед Украиной

Армия России способна уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, у РФ для этого есть стратегическая возможность, она может своими ракетами ударить по огромным заводам Украины, «что и делает на регулярной основе».

Военный отметил, что в руках России имеются значительные производственные мощности, позволяющие регулярно снабжать армию большим количеством оружия. В связи с этим, считает эксперт, для западных союзников нет смысля выделять Украине новый пакет военной помощи.

Дэвис обратил внимание на то, что Россия обладает огромным количеством беспилотных летательных аппаратов разных видов, большим количеством снарядов.

В январе Дэвис заявлял в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen, что Вооруженные силы РФ полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.