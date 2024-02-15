Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили о военном преимуществе России перед Украиной

Подполковник ВС США Дэвис: Россия способна уничтожить все военные заводы Украины

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Армия России способна уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, у РФ для этого есть стратегическая возможность, она может своими ракетами ударить по огромным заводам Украины, «что и делает на регулярной основе».

Военный отметил, что в руках России имеются значительные производственные мощности, позволяющие регулярно снабжать армию большим количеством оружия. В связи с этим, считает эксперт, для западных союзников нет смысля выделять Украине новый пакет военной помощи.

Дэвис обратил внимание на то, что Россия обладает огромным количеством беспилотных летательных аппаратов разных видов, большим количеством снарядов.

В январе Дэвис заявлял в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen, что Вооруженные силы РФ полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами