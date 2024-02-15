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Путин прибыл в Свердловскую область

Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что на заводе российский лидер осмотрит цеха, в числе которых сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины. Кроме того, Путин пообщается с работниками предприятия.

После этого у президента РФ запланировано посещение «Уральских локомотивов», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа Путина во время предвыборной кампании будет мало чем отличаться от его обычного режима.

29 января ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих в 2024 году выборах. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о его регистрации комиссия приняла единогласно.

Ранее заявление Путина о Байдене сочли троллингом перед выборами.

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