Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что на заводе российский лидер осмотрит цеха, в числе которых сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины. Кроме того, Путин пообщается с работниками предприятия.

После этого у президента РФ запланировано посещение «Уральских локомотивов», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа Путина во время предвыборной кампании будет мало чем отличаться от его обычного режима.

29 января ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих в 2024 году выборах. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о его регистрации комиссия приняла единогласно.

Ранее заявление Путина о Байдене сочли троллингом перед выборами.