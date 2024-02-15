Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Курском районе Курской области. В результате атаки на объекте начался пожар, говорится в официальном Telegram-канале главы региона.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе», — говорится в сообщении.

На текущий момент нет данных о пострадавших.

Все спецслужбы уже работают на месте.

«Прошу сохранять спокойствие», — обратился к населению губернатор.

14 февраля в Энергодар прорвались три беспилотника ВСУ. В итоге город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, был атакован дронами Вооруженных сил Украины. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она регулярно подвергается обстрелам, однако опасных радиационных инцидентов пока не зафиксировано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.