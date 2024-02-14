Кадыров рассказал о работе «Ахмата» против ВСУ в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об эффективной и результативной работе группы «Аид» специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» в районе Белогоровки в Луганской народной республике. Соответствующий пост с видео опубликован в Telegram-канале чиновника.

«Последние дни у наших парней выдались крайне плодотворными. Тут и уничтожение штурмовых групп, живой силы противника, машины эвакуации, разбор опорных пунктов и многое другое», — написал Кадыров.

По его словам, с каждым днем группа «Аид» действует все лучше, доводит тактику до совершенства.

8 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени.

В тексте президентского указа говорится, что награда присвоена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

Ранее Кадыров назвал реакцию американской аудитории на интервью Путина Карлсону шокирующей.