Бывший полковник СБУ заявил, что Сырский окончил одно из лучших военных училищ в Москве

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных учреждений в Москве. Об этом на своем YouTube-канале рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«[Сырский] окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище», — поделился Стариков.

По его словам, Московское военное училище позволяет офицерам получить отличные базовые знание в военном деле.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF, первому в качестве главкома.

Он рассказал, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой в нанесении РФ максимальных потерь. Также Сырский добавил, что готов оставлять позиции ради сохранения жизней солдат.

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.