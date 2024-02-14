Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывший полковник СБУ заявил, что Сырский окончил одно из лучших военных училищ в Москве

Полковник СБУ Стариков: Сырский окончил Московское военное училище

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных учреждений в Москве. Об этом на своем YouTube-канале рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«[Сырский] окончил одно из лучших общевойсковых военных училищ, а именно Московское военное училище», — поделился Стариков.

По его словам, Московское военное училище позволяет офицерам получить отличные базовые знание в военном деле.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF, первому в качестве главкома.

Он рассказал, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой в нанесении РФ максимальных потерь. Также Сырский добавил, что готов оставлять позиции ради сохранения жизней солдат.

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами