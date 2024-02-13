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ВС РФ нанесли удар по живой силе ВСУ при попытке ротации на Купянском направлении

МО РФ: расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Удар был нанесен во время ротации украинских подразделений. Отмечается, что атака была нанесена расчетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Запад».

13 февраля старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что за минувшие сутки российские военные поразили более 150 объектов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

В этот же день стало известно, что кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», для подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что военные РФ ликвидировали офицера Вооруженных сил Украины Андрея Литюгу с позывным «Хабиб».

Ранее в Британии признали, что Украина не может ответить на удары российской артиллерии.

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