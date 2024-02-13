Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить помощь Украине

Партнеры Соединенных Штатов по Организации Североатлантического договора (НАТО) должны нарастить помощь Украине, в противном случае американцам нужно поставить свои интересы на первое место. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что помощь США Украине на $100 млрд превышает средства, которые выделил Киеву Евросоюз.

«Они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов», — сказал Трамп.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

После этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что слова Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для некоторых стран Евросоюза, которые выделяют недостаточно средств на оборону.

До этого лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что выступление Трампа еще больше подорвало авторитет НАТО вслед за интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Трамп попросил рассмотреть вопрос об иммунитете в деле о вмешательстве в выборы.