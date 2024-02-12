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Байден попросил у Нетаньяху гарантий безопасности для палестинцев

WP: Байден призвал Нетаньяху обеспечить безопасность палестинцев в Рафахе

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Oded Balilty/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль не должен начинать операцию в Рафахе, пока не обеспечит безопасность местных жителей. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Он подтвердил свое мнение о том, что военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия и выполнимого плана по обеспечению безопасности и поддержки более чем миллиона людей, которые укрываются там», – говорится в статье.

По данным издания, Байден и Нетаньяху успели обсудить усилия по обеспечению освобождения заложников, которые находятся в плену у ХАМАС.

В Белом доме добавили, что Байден попросил у израильской стороны предпринять действия для увеличения поставок гумпомощи для палестинских гражданских лиц.

До этого премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил большую часть батальонов ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил о намерении Израиля сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

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