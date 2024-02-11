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Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с сайта правовых актов

Проект МО о предельном возрасте для контрактников удалили с сайта правовых актов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников был удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ был опубликован 8 февраля.

«Проект удален. Кажется что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке», — сказано в сообщении на странице проекта.

Подготовленный Минобороны документ предполагал, что в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных будет установлен единый предельный возраст пребывания на службе. Предельный возраст в период мобилизации — для высших офицеров до 70 лет, для остальных — 65 лет.

В оборонном ведомстве отмечали, что действующий федеральный закон устанавливает предельный возраст по мобилизации только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июля 2023 года. Минобороны предложило распространить эту норму на всех контрактников, служащих в период мобилизации.

В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

Ранее в ВСУ заявили, что армия России массово пополняется добровольцами.

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