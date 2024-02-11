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Эстония намерена продолжить строить линию обороны на границе с РФ

Глава МО Эстонии: страна продолжит строительство линии обороны на границе с РФ

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Global Look Press

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, планирует продолжить создание линии обороны на границе с РФ. Об этом сообщает агентство DPA.

«Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту», — сказал Певкур.

По словам министра, сейчас Эстония повышает свою готовность. Он также выразил мнение, что это должны делать и все остальные.

«Это то, что мы можем сделать в мирное время», — отметил Певкур, добавив что его страна также закупит боеприпасы, оружие и технику.

В интервью Такеру Карлсону Путин заявил, что распространенные сейчас мнения о том, что у России якобы имеются территориальные претензии на всем Европейском континенте, лишены здравого смысла — ведь начавшаяся в таком случае глобальная война может поставить на грань уничтожения все человечество.

До этого временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин говорил о том, что страна оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая отказаться от кооперации с РФ.

Ранее в Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов.

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