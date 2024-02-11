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Российские военные захватили украинский дрон-камикадзе

МО: российские военные захватили атаковавший их украинский FPV-дрон-камикадзе

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военные захватили атаковавший их украинский дрон-камикадзе типа FPV. Об этом сообщил командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь», передает РИА Новости.

По словам якоря, дрон прилетел в кабину к военным и, не взорвавшись, разбился на две части.

«Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», — рассказал агентству «Якорь».

7 февраля Минобороны России сообщало, что российский военный, управляющий FPV-дроном, уничтожил артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

10 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ совершили обстрел при помощи беспилотника «Баба-яга» и артиллерии по населенному пункту Великая Знаменка в Запорожской области.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу поручил решить задачи по совершенствованию беспилотных систем с учетом опыта проведения спецоперации.

Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.

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