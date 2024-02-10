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ВСУ потеряли более тысячи бойцов на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более тысячи бойцов на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю лишились более тысячи военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады, 105-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар, Макаровка, Урожайное, Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 1160 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, украинская армия лишилась трех танков, шести боевых бронированных машин, 23 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Помимо этого, Министерство обороны РФ на брифинге рассказало, что за минувшую неделю в плен сдались 36 украинских бойцов.

В ведомстве также сообщили, что ВС России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, местам дислокации украинских войск. Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате беспилотников над Брянской областью.

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