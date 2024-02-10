США проследили за самолетами ВС РФ вблизи Аляски

США проследили за полетом российских военных самолетов в районе зоны опознавания системы противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), передает «Интерфакс».

«Это уже третий раз за последние четыре дня, когда NORAD обнаруживал и отслеживал российские самолеты. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство», — сообщили в NORAD.

До этого сообщалось, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс осуществили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. В ведомстве уточнили, что полет выполнили два самолета дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) страны. Они пролетели вблизи западного побережья Аляски, говорится в заявлении.

Также в публикации подчеркивается, что летчики российской дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики и Арктики. Аналогичная ситуация наблюдается над акваториями Тихого океана, Черного моря и Балтийского моря.

Ранее российские ракетоносцы пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана.