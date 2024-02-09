В Дании оценили вероятность нападения России на страны НАТО

Руководитель министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Российская Федерация может напасть на Североатлантический альянс. Об этом сообщает Jyllands-Posten.

Он подчеркнул, что раньше исходил из тезиса, что у Москвы есть подобное желание. Сейчас он считает, что российская сторона готова к быстрым действиям в этом направлении.

Министр добавил, что Дании нужно быть готовой к подобному развитию событий.

По его словам, ситуация серьезная, и инвестиции в оборону должны быть выдвинуты на передний план.

До этого министр национальной обороны Польши и вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что слова Владимира Путина по поводу ввода российских войск на территорию страны не вызывают доверия и не усыпят бдительность.

Тем временем президент России заявил, что НАТО пытается запугать население стран-участниц мнимой российской угрозой лишь для того, чтобы «выбить побольше денег из налогоплательщиков» для противостояния с РФ на Украине. По мнению главы государства, цель этих запугиваний состоит в том, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.