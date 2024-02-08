Россия уведомила Аргентину о неприемлемости поставок военной техники Украине

Россия уведомила Аргентину о неприемлемости поставок орудия и военной техники Украине. Об этом заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года аргентинские СМИ сообщали, что правительство страны хочет передать Киеву два российских транспортных вертолета. Дипломат уточнил, что речь, вероятно, идет о вертолетах Ми-171Е. Они были переданы Аргентине в 2011 году, сейчас машины находятся в разобранном состоянии.

Администрация предыдущего президента Аргентины Альберто Фернандеса заявляла о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. Новая администрация под руководством президента Хавьера Милея пока не объявляла о поставках Киеву.

«Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага», — заявил посол Феоктистов.

Он также подчеркнул, что соответствующее решение Буэнос-Айреса шло бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя, в данном случае России.

Ранее Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.