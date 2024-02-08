Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экипажу сбитого Ил-76 вручены госнаграды

Экипажу сбитого Ил-76 посмертно вручены Ордена Мужества

close
100%
RVvoenkor/Telegram

Экипажу упавшего в Белгородской области российского военного самолета Ил-76 вручены государственные награды. Об этом сообщает РИА Новости.

Ордена Мужества родным российских летчиков вручил по указу президента РФ командующий военно-транспортной авиацией России — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены Орденом мужества посмертно», — объявили на траурном митинге.

Церемония прощания с экипажем Ил-76 проходит 8 февраля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 сбила американская система Patriot, выпущенная украинскими войсками.

Ранее Совфед РФ потребовал от Запада немедленно прекратить поставки оружия Украине.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами