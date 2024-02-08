Экипажу сбитого Ил-76 вручены госнаграды

Экипажу упавшего в Белгородской области российского военного самолета Ил-76 вручены государственные награды. Об этом сообщает РИА Новости.

Ордена Мужества родным российских летчиков вручил по указу президента РФ командующий военно-транспортной авиацией России — генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены Орденом мужества посмертно», — объявили на траурном митинге.

Церемония прощания с экипажем Ил-76 проходит 8 февраля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 сбила американская система Patriot, выпущенная украинскими войсками.

Ранее Совфед РФ потребовал от Запада немедленно прекратить поставки оружия Украине.