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В Совфеде заподозрили Запад в сокрытии сведений об упавшем Ил-76

Матвиенко: Запад скрывает от людей, что самолет Ил-76 сбили ракетами США

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Необходимо информировать население других стран о последствиях поставок оружия Западом Вооруженным силам Украины, западные государства скрывают тот факт, что российский военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американскими ракетами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.

«Надо дать поручение через министерство иностранных дел и наши посольства в этих странах, и не только в этих, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации, общественность», — сказала сенатор.

По ее словам, доказано, что Ил-76 был сбит американскими ракетами Patriot, а на борту находились украинские военные, которых ждали семьи. Матвиенко подчеркнула, что только безумные люди могут принимать такие решения.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 сбила американская система Patriot, выпущенная украинскими войсками.

Ранее Совфед потребовал от Запада немедленно прекратить поставки оружия Украине.

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