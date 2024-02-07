В ДНР заявили, что ВСУ ведут охоту на сотрудников экстренных служб республики

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников экстренных служб республики. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, ВСУ также охотятся и за врачами ДНР. Он также добавил, что интенсивность обстрелов с украинской стороны не снизилась.

«Какая-то охота ведется именно на экстренные службы — спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи. Это циничные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, но они стали характерными последнее время», — поделился Пушилин.

До этого Пушилин говорил, что в Донецке планируется строительство новых микрорайонов, жилье в которых будет в том числе продаваться по программе льготной ипотеки.

Он добавил, что уже определены участки для застройки. Кроме того, к застройке будут готовиться земельные участки в Макеевке, Енакиево, в Новоазовском районе и в других населенных пунктах.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.