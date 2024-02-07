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В ДНР заявили, что ВСУ ведут охоту на сотрудников экстренных служб республики

Глава ДНР Пушилин сообщил, что ВСУ охотятся на сотрудников экстренных служб

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников экстренных служб республики. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, ВСУ также охотятся и за врачами ДНР. Он также добавил, что интенсивность обстрелов с украинской стороны не снизилась.

«Какая-то охота ведется именно на экстренные службы — спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи. Это циничные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, но они стали характерными последнее время», — поделился Пушилин.

До этого Пушилин говорил, что в Донецке планируется строительство новых микрорайонов, жилье в которых будет в том числе продаваться по программе льготной ипотеки.

Он добавил, что уже определены участки для застройки. Кроме того, к застройке будут готовиться земельные участки в Макеевке, Енакиево, в Новоазовском районе и в других населенных пунктах.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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