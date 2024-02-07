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Пушилин рассказал, как ВСУ управляют дронами

Пушилин: ВСУ преимущественно используют Starlink для управления дронами

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Александр Сухов/РИА Новости

Украинские военнослужащие преимущественно используют терминал спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Противник преимущественно задействует Starlink для управления беспилотными летательными аппаратами», — отметил он.

По словам Пушилина, специалисты региона научились противодействовать этому, что помогло существенно снизить число пострадавших среди гражданского населения.

Накануне Денис Пушилин заявлял, что на фронте не стоит ожидать каких-либо изменений в связи с возможной отставкой главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Он считает, что Зеленскому, скорее всего, удастся «отодвинуть» Залужного.

До этого глава ДНР заявлял, что армию Украины необходимо задвинуть на 150 километров, чтобы прекратить обстрелы территории ДНР.

Ранее в ДНР уничтожили почти тысячу дронов ВСУ за январь.

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